Mourinho arrasa Zaniolo: "Estou concentrado no grupo que quer lutar pela camisola"

Técnico da Roma anteviu duelo com o líder Nápoles, da Serie A, e fechou, para já, a porta ao canhoto italiano, que quer sair

Continua a novela em torno de Nicolò Zaniolo. O italiano quer sair da Roma, Mourinho admitiu-o, mas o técnico português não deixou, também, palavras propriamente bonitas na direção do ainda jogador.

"Zaniolo tem vindo a dizer todos os dias, há um mês, que quer sair e tem dito a todos que já não quer vestir a camisola da Roma. Estou concentrado no grupo que quer lutar por esta camisola e Zaniolo não está nele", atirou.

Nicolò Zaniolo, de 23 anos, tem contrato com a Roma até 2024. Leva 17 jogos, dois golos e uma assistência, em 2022/2023. Já foi colocado na órbita do Milan e do Bournemouth, da Premier League.