Mourinho arrasa timing do castigo à Juventus: "É uma piada para todos..."

A Roma empatou na receção à Salernitana, mas um novo castigo de dez pontos atribuído à Juventus faz com que a formação de Mourinho se mantenha provisoriamente no sexto lugar, último de acesso à provas europeias.

A Roma, treinada por José Mourinho, empatou esta segunda-feira 2-2 na receção à Salernitana, de Paulo Sousa, que acabou expulso, mantendo-se ainda assim de forma provisória no sexto lugar da Serie A - último de acesso às provas europeias - devido ao novo castigo atribuído à Juventus, à 36.ª jornada.

Com o empate, a Roma teria caído inicialmente para o sétimo lugar, com 60 pontos, menos um do que a Atalanta (quinta, com 61) e a quatro dos lugares de Champions, mas um novo castigo de dez pontos atribuído à Juventus - passou a sétima, com 59 - faz com que a formação se mantenha provisoriamente em sexto.

Após a partida, o treinador romano foi convidado a comentar o castigo atribuído à Vecchia Signora, com Mourinho a criticar o timing em que a sanção foi conhecida, considerando que a "normalidade" do campeonato está a ser desvirtuada.

"É uma piada sabermos isto com dois jogos por disputar. Para nós, para toda a gente e até para a Juventus. Não é fácil para eles ganharem pontos que acabam removidos dois dias antes do fim. Se me dissessem [a sanção] antes do jogo com o Monza ou com o Bolonha, a minha abordagem teria sido diferente. Após termos colocado as fichas todas na taça [Liga Europa] e agora fazem isto... Lamento por toda a gente, até por Max Allegri [treinador da Juventus] e por colegas profissionais que, tal como eu, tiveram de lidar com esta situação. Isto envolve todos e penso que comprometeu a normalidade do campeonato, mas não quero falar mais sobre o tema", referiu.

A sanção à Juventus foi conhecida minutos antes de ter entrado em campo para a visita ao Empoli, esta noite, sendo que uma vitória poderá voltar a colocar a Roma no sétimo posto e a Atalanta em sexto.