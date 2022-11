Mourinho arrasa avançado da Roma: "Apoio psicológico? Corre, amigo!"

Declarações de José Mourinho, expulso no empate da Roma com o Torino (1-1), em jogo da 15.ª jornada da Serie A.

Tammy Abraham: "Sou antiquado, mas penso que quando te tornas um jogador profissional de futebol, no meio de um universo de milhões e milhões de crianças que sonham em sê-lo, não devias precisar do apoio de ninguém. Não é preciso uma fonte externa para servir de motivação. Tens de dar tudo em campo todos os dias, em todos os treinos e jogos. Podes jogar bem, mal ou cometer erros. Se jogares mal comigo, no máximo vou pensar que foste mau. Agora a atitude é outra coisa, é uma questão que reflete o mundo atual. Apoio psicológico? Corre, amigo! Entra em campo, entra em duelos individuais, comete erros, cria problemas. Há milhões de crianças que querem chegar até aqui, mas só algumas conseguem. Essas são privilegiadas. Uma fonte externa [de motivação] é um bónus que te dá algo mais, mas és um homem".

Substituição de Volpato ao intervalo: "Volpato não jogou bem hoje. De quem é a culpa? Minha, porque Volpato não é um jogador ideal para defrontar este Torino. É culpa minha. Eu substituí-o para melhorar a equipa e protegê-lo, faz parte do seu treino. Mas há jogadores que devem ter exibições de alto nível, mesmo com erros, em termos de atitude. Precisam de motivação para receber o salário? Todos devemos dar mais de nós".