Mourinho após triunfo em Génova: "Três pontinhos e p'ra casa"

No Instagram, José Mourinho assinalou o regresso a Roma com "três pontinhos" no bolso, conquistados em Génova. "[siga] P'ra casa", escreveu o treinador português, que venceu por 2-0 e subiu ao quinto lugar da Serie A. [veja o vídeo abaixo]

