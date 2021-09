Mourinho após o sexto triunfo consecutivo da Roma: "Seis vitórias não são sessenta"

Mourinho não entra em euforias e, embora tenha goleado, não ficou satisfeito com a exibição da Roma.

Depois da goleada por 5-1 ante o CSKA Sófia, José Mourinho, treinador da Roma, teve um discurso em que não se mostrou iludido com o bom início de época da equipa - seis vitórias consectivas -, passando a mensagem aos jogadores de que a derrota chegará, eventualmente, e será preciso reagir como uma verdadeira equipa.

"A época é uma maratona e temos de gerir todas as emoções. Seis vitórias não são sessenta. Se a sétima vir, não serão setenta. Estou contente com o que estamos a fazer, com a alma da equipa e com o que temos melhorado taticamente. A relação entre mim, a equipa e os adeptos está a ser muito positiva. Teremos maus momentos quando a derrota chegar e, aí, teremos de ser uma equipa no seu todo", atirou, citado pela imprensa italiana.

A Roma venceu por larga margem, mas o português disse que a equipa "não jogou bem". Sobre a qualificação para a próxima fase, "três pontos estão conseguidos, faltam nove", vincou o Special One.