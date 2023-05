Mourinho após final da Liga Europa: "Estou cansado de ser aquele que diz que fomos roubados"

Declarações de José Mourinho na sala de imprensa após a final da Liga Europa que a Roma perdeu com o Sevilha, nos penáltis

O futuro, o jogo e a arbitragem: "Quero ficar, mas os meus jogadores merecem mais. E eu também mereço mais. Estou um pouco cansado de ser treinador, ser o homem da comunicação, ser aquele que diz que fomos roubados. Estou um pouco cansado de ser tanto. Eu quero estar na posição de dar mais. Na próxima temporada não vamos jogar a Champions e acho que é uma boa notícia. É paradoxal, mas ainda não somos uma equipa para a Champions."

Talento: "Disse taça ou morte, estamos mortos. Fisicamente, mentalmente foi uma partida muito difícil, de um nível altíssimo de competitividade, intensidade e sempre com dúvidas sobre o resultado final. Um jogo onde se sente a pressão contra uma equipa que tem mais talento do que nós, mais soluções do que nós, que se assemelha a nós em certos aspetos."

Arbitragem: "Preciso de defender meus jogadores e devo dizer que estamos habituados com isso, mas uma final europeia receber uma arbitragem assim é realmente, realmente duro. É realmente difícil. Se falarmos agora sobre as situações de arbitragem, não é uma, nem duas, nem três, são muitas. E além das grandes decisões, porque as grandes decisões são uma coisa, mas nós, que somos do futebol e trabalhamos no futebol e jogamos mal futebol, no meu caso, ao meu lado está um amigo português que jogou bem futebol e nós, que jogámos, entendemos imediatamente"

Arbitragem: "Sem falar das grandes coisas, falemos das pequenas: Pellegrini caiu na área, cartão amarelo, Ocampos fez uma confusão na área, o árbitro queria marcar pénalti, o VAR não quis, Lamela deveria ter recebido o segundo amarelo, mas não vamos falar das grandes decisões. Você pode perder jogos, mas não pode perder a dignidade. Os rapazes e eu perdemos uma partida, mas não perdemos a dignidade, pelo contrário. Ganhei cinco finais e não fui para casa mais orgulhoso do que hoje. Mais feliz, claro que sim, mas mais orgulhoso não. Os rapazes fizeram tudo, trabalhamos muito, também trabalhamos muito nos pénaltis, e depois erramos todos eles, porque quem chuta não chuta sozinho, chutámos todos juntos. Erramos dois, no VAR eles tiveram medo de que algo acontecesse e quiseram terminar a coisa logo. Parabéns ao Sevilla, que venceu."