Mourinho após desaire com a Juventus: "Quero isolar-me desse episódio"

José Mourinho, treinador da Roma, falou à DAZN depois da derrota por 1-0 no terreno da Juventus.

Sobre o resultado: "Hoje só posso dizer que foi uma grande Roma. Já o disse no balneário. É verdade que perdemos, mas foi uma grande Roma. Parabéns aos jogadores. Estivemos concentrados, jogámos com confiança, com coragem. Acho que a equipa que mereceu ganhar, perdeu. Mas assim é o futebol. Há alguns anos ganhei aqui sem merecer muito, hoje perdi num jogo que mostra, claramente, o caminho que estamos a traçar."

Lance do penálti [Roma marcou por Abraham, mas golo foi anulado, porque tinha sido já marcada grande penalidade, que Veretout falhou]: "Não quero comentar, não tenho todos os dados em mãos. Quero isolar-me desse episódio e focar-me no que a minha equipa fez."

Pequeno desentendimento entre Abraham e Veretout na hora de marcar o penálti: "O Abraham é um rapaz com coragem, que está confiante. Esteve no lance do penálti e estava confiante. Temos uma hierarquia definida e o Veretout é o primeiro a bater, o Pellegrini o segundo e o Abraham o terceiro. Mas eles podem decidir isso, não é problema meu. Ambos fizeram um grande jogo."