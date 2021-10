Mourinho após derrota com o Milan: "Se falar, no domingo não estarei no banco"

Fotografia: AS Roma

Treinador da Roma optou por não fazer grandes comentários à partida.

A Roma de José Mourinho perdeu este domingo pela primeira vez em casa na presente edição da Serie A, frente ao Milan, 1-2.

Após a partida, o treinador português recusou fazer grandes comentários ao encontro, alegando que, se falasse, não iria estar no banco no próximo encontro, frente ao Veneza, no próximo domingo.

"Parabéns ao Milan. Não quero dizer mais nada, porque se eu falar, no domingo não estarei no banco. A falta de respeito pelos nossos adeptos e pelos que amam a Roma irrita-me. Mesmo num jogo em que não jogámos bem e deixámos tudo, esse respeito que temos, os outros não têm. Então chega", disse o técnico em declarações à DAZN, ideia que manteve na sala de Imprensa:

"Não quero falar. Quero estar no banco no domingo e não quero ter qualquer tipo de processo disciplinar. Limito-me a felicitar o Milan, que venceu. Ver que não há respeito pelos fãs da Roma é difícil, o respeito que temos é o respeito que todos deveriam ter, mas não é assim. Num jogo em que não jogámos bem na primeira parte e contra uma boa equipa, não houve respeito pelos adeptos da Roma. Não digo mais nada. Fiz um esforço para colocar todos os jogadores em frente ao balneário e não em frente ao árbitro, conseguimos controlar as emoções e manter a calma."