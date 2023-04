Mourinho após derrota com o Feyenoord: "Não temos o Haaland, somos o que somos"

Declarações de José Mourinho após o Feyenoord-Roma (1-0), da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

Sobre a eliminatória: "Estou otimista, mas também estou preocupado para domingo. Somos uma equipa com limitações e quando se perde um jogador não digo importante, porque toda a gente o é, há menos opções. Isso é uma preocupação. Mas fazemos sempre o nosso melhor, os rapazes dão sempre o seu melhor. Não achamos que merecemos este resultado, mas isso não é o que conta no futebol. Perdemos a primeira metade, em Roma será a segunda parte da eliminatória. Infelizmente não jogamos com o Feyenoord no domingo, mas contra a Udinese.

Problemas na área e na finalização: "Não temos Haaland, nós somos o que somos, fazemos sempre o nosso melhor. Os rapazes põem dignidade e sacrifício nisso. Houve uma oportunidade de obter um resultado diferente, mas esta é a realidade, perdemos 1-0. O domingo será um jogo duro, depois outro na quinta-feira e não teremos muitas mudanças. Provavelmente não teremos o Dybala. Somos nós mais o Olímpico, o Olímpico está sempre lá e nunca comete erros".

Pellegrini falhou penálti e foi substituído: "A mudança de Pellegrini foi minha escolha, mas não tem nada a ver com o penálti falhado. A equipa não marca os golos que deveria marcar em relação ao que faz em campo. Mesmo contra o Torino tivemos hipóteses de fazer 2-0, mas não conseguimos. Não somos uma equipa que marque muitos golos. Se bem se lembra, mesmo em Salzburgo, um-dois-três-quatro golos falhados e depois eles marcaram. Temos esta dificuldade. Se quiser analisar as estatísticas, sim, há poucos golos para jogadores ofensivos, mas nós marcamos pouco como equipa."