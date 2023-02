Mourinho após a expulsão: "Inaceitável, quero perceber se posso tomar medidas legais"

Técnico português foi expulso contra a Cremonese. Recordou que o quarto árbitro é de Turim e a Roma joga no fim de semana contra a Juventus

José Mourinho foi expulso na derrota da Roma em casa contra a Cremonese e atacou o quarto árbitro da partida, que considerou responsável pela sua expulsão. Mourinho alegou ter recebido tratamento injustificável e insinuou que a expulsão teve a ver com o próximo desafio da equipa da capital, contra a Juventus.

José Mourinho foi expulso a abrir a segunda parte, pela veemência dos protestos com o quarto árbitro, junto à linha lateral. No fim, o treinador português contestou a decisão.

"Quem me conhece sabe que sou emotivo, mas não sou louco. Se tive uma reação como aquela foi porque algo se passou. É preciso ver se posso tomar medidas legais, se houver áudio daquilo que me disse o Marco Serra [quarto árbitro]. O Piccinini [árbitro principal] deu-me o vermelho pelo que lhe foi dito pelo quarto árbitro, que, porém, não teve a honestidade de lhe dizer o que me tinha dito a mim, e da forma como o fez, determinando assim a minha reação. Expulsou-me porque o quarto árbitro o pressionou a fazer isso. Ele falou comigo de forma injustificável e depois do jogo eu disse-lhe: "Quero que sejas honesto e que digas o que aconteceu". Só que ele teve aí um lapso de memória. Não quero entrar pelo facto de que o Serra é de Turim e ele expulsou-me com o próximo jogo a ser o da Juventus, mas pela primeira vez na minha carreira um árbitro falou comigo de forma injustificável", afirmou, em declarações ao canal DAZN.

A expulsão tira Mourinho do jogo contra a Juventus e a derrota impediu a Roma de ultrapassar a Lázio e chegar ao segundo lugar da Serie A, em igualdade com Inter e Milão.