Mourinho após a derrota: "Já posso dizer que gostava que o Inter fosse campeão"

Roma derrotada por 3-1, em Milão, levou a frase de Mourinho, acarinhado pelos adeptos no regresso ao estádio que foi seu entre 2008 e 2010

No regresso a Milão, José Mourinho foi bastante acarinhado pelos adeptos. A Roma não foi feliz, perdendo por 3-1, mas, no final, o técnico português fez questão de destacar que tem um preferido na luta pelo título.

"Eu amo o Inter e o Inter ama-me, mas quero ganhar todos os jogos. Agora que já não temos de jogar contra o Inter, o Milan, a Juve e o Nápoles, posso dizer que gostava que o Inter fosse campeão. Amo o Inter, mas amo a Roma e amo o meu trabalho, somos pagos para ganhar", explicou.

A Roma não perdia no campeonato desde o início do ano civil, mas Mourinho fez questão de destacar o valor do adversário.

"Se tiver de perder ao fim de três meses, prefiro perder contra uma equipa tão forte. São animais", referiu.