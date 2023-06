Treinador português cruzou-se com o avançado no Manchester United e no Inter.

Zlatan Ibrahimovic colocou um ponto final na carreira de futebolista, no domingo, e José Mourinho aplaudiu o avançado sueco. Com uma publicação nas redes sociais em que mostra fotografias dos dois juntos, primeiro no Inter e mais tarde no Manchester United, o Special One colocou uma série de "emojis" de aplauso na descrição do "post".

