Mourinho apela à "liderança" da Premier League na gestão da pandemia

Tottenham poderá não defrontar o Aston Villa na próxima quinta-feira, em jogo da I Liga inglesa, por causa de surto de casos de infeção por covid-19 nos "villans"

José Mourinho apelou, esta sexta-feira, a uma demonstração de "liderança" da Premier League na forma como o organismo procede à gestão do impacto da pandemia de covid-19 na competição inglesa, e advertiu para o número de jogos que o Tottenham tem já por disputar.

"Chegou o momento de a Premier League mostrar liderança, de tomar decisões. Um clube como o nosso faz diariamente tudo para se preparar, para jogar, para seguir as regras [sanitárias] que temos em mãos. Não podemos ser punidos", referiu o técnico português dos spurs.

José Mourinho abordou, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo do Tottenham com o Marine, referente à Taça de Inglaterra, o hipotético adiamento da partida com o Aston Villa, relativa à 18.ª jornada da Premier League, agendada para o próximo dia 13 de janeiro.

O clube dos "villans" enfrenta, neste momento, um surto de casos de infeção por covid-19 no plantel principal (no total, são dez os jogadores infetados pelo novo coronavírus), o que motivou, inclusive, o já encerramento temporário do centro de treinos do emblema inglês.

Caso o Aston Villa não seja autorizado a defrontar o Tottenham, será o terceiro jogo da equipa de Mourinho adiado, depois do embate com o Fulham (16.ª jornada) ter sido remarcado por casos de infeção nos "cottagers".

Além disso, também o encontro com a equipa do Fulham na segunda volta da I Liga inglesa foi adiado (sem data aunda anunciada) devido ao apuramento do Tottenham para a final da Taça da Liga.

José Mourinho caracterizou este (possível) cenário como uma "situação impossível", na qual os spurs "não podem ser colocados", por causar a sobrecarga do calendário da equipa do Norte de Londres, que está a discutir quatro competições.

"Depois da época temos o Europeu, que não pode ser adiado. Se não jogarmos contra o Aston Villa, serão três jogos adiados É uma situação impossível para um clube como o nosso ter três jogos adiados, principalmente estando nas competições europeias", advertiu.

O técnico do Tottenham revelou, ainda, que a última bateria de testes de despistagem à covid-19 feita pelo plantel não revelou nenhum caso caso positivo.