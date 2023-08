Mourinho "anuncia" saída na Roma: "Sei que vais ter saudades minhas"

Mourinho com Roger Ibañez

Roger Ibañez ruma à Arábia Saudita.

Roger Ibañez, central brasileiro que representava a Roma, está de saída do clube italiano para rumar ao futebol saudita, ao serviço do Al Ahli. José Mourinho recorreu às redes sociais para se despedir do jogador.

"Sê feliz, 'garoto' Sei que vais ter saudades minhas. Obrigado pela tua última camisola. Agora, podes pagar um jantar decente a mim e à minha equipa técnica. Desfruta da Arábia Saudita. Aposto que, quando viste a fotografia, pensavas que era um novo jogador", escreveu o técnico da Roma no Instagram.

Ibañez, 24 anos, representou a Roma nas últimas quatro temporadas, após uma passagem pela Atalanta. No Brasil deu-se a conhecer ao mais alto nível no Fluminense.