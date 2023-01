Mourinho agradeceu presente de Spalletti e treinador do Nápoles revelou o que ofereceu

Na conferência de imprensa após o Nápoles-Roma, Mourinho disse ter recebido um presente de Spalletti. O italiano revelou, de seguida, que ofereceu uma Pulcinella.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Nápoles-Roma (2-1) de domingo, José Mourinho revelou que trocou um abraço com Luciano Spalletti e que agradeceu o presente de aniversário do treinador italiano - o Special One comemorou 60 anos esta semana.

"Agradeci-lhe pelo presente de aniversário que me deu. Ainda não tinha tido oportunidade de o encontrar. O presente de um companheiro sabe sempre bem. Depois do jogo, não trocámos uma palavra, apenas um abraço", adiantou o português.

Pouco depois, também na sala de imprensa, o técnico do Nápoles foi questionado sobre as declarações de Mourinho e revelou o que ofereceu como presente - uma Pulcinella, símbolo de Nápoles, que é uma máscara que representa o homem comum que tenta enfrentar todos os seus problemas com um sorriso no rosto.

"Ofereci-lhe uma Pulcinella, um símbolo de Nápoles. Faço isso com todos os treinadores. Ofereci-a a toda a gente, inclusive na Liga dos Campeões", explicou Spalletti.