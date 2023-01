Mourinho admite namoro antigo por central do Nápoles: "Não foi possível para o Tottenham"

Técnico da Roma revelou que chegou a querer levar Kim Min-jae para a Premier League e para o norte de Londres

José Mourinho, antes de confronto com o líder Nápoles, na Serie A, admitiu que chegou a estar interessado numa das figuras do próximo adversário: Kim Min-jae. Os valores não possibilitaram a ida do sul-coreano para Londres, ainda assim.

"Eu queria contratar Kim Min-jae quando estava no Tottenham. Tive algumas chamadas com ele - a nossa oferta era de cinco milhões de euros, o Fenerbahçe queria 10 milhões e para o Tottenham não era possível naquele momento. Agora, olhas para o Kim e ele é um jogador de topo", afirmou, em declarações.

Kim Min-jae, de 26 anos, foi contratado pelo Nápoles esta temporada, depois de um ano no Fenerbahçe. Os líderes da Serie A pagaram 18 milhões de euros pelo central que esteve no último Campeonato do Mundo.