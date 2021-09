Mourinho admite mudanças na Europa, mas: "O próximo jogo é o mais importante"

Fotografia: AS Roma

Roma vai estrear-se na Conference League contra o CSKA Sofia

O início de época está a correr bem em Itália, a Conference League é uma prova europeia recente, ainda sem grande prestígio, mas nem por isso as mudanças previstas na Roma deixam Mourinho relaxado. Todos os jogos são mesmo importantes.

"Todos os jogos são importantes. O próximo jogo é sempre o mais importante. Não pensamos no Verona, todos pensamos no CSKA. É para isso que trabalhamos. Queremos vencer o grupo", afirmou o Special One, em declarações aos canais da Roma.

Apesar do discurso de seriedade para com a competição, Mourinho admitiu alterações em relação à equipa que bateu o Sassuolo.

"Se fizermos alguma alteração, e vamos fazê-las, é importante que todos percebam que o objetivo é ganhar o jogo", explicou.