Mourinho admite dificuldades que não esperava, mas realça "espírito de sacrifício"

Com golos de Mkhitaryan e Veretout (bis), a Roma venceu a Fiorentina por 3-1 no arranque do campeonato italiano.

José Mourinho começou a Serie A com uma vitória por 3-1 frente à Fiorentina e, embora tenha conquistado os três pontos, admitiu que o jogo da Roma não foi muito bem conseguido.

"Foi uma grande batalha este jogo, mas não jogámos muito bem. Estivemos bem quando foi 11 contra 11 e, depois, 10 contra 10, mas em superioridade numérica não estivemos. Gostei do espírito de sacrifício. Ainda assim, tivemos dificuldades que não estava à espera de ter", apontou.

O treinador português assinalou também o contacto com os adeptos giallorossi. "Não fiz nada pelos adeptos, até já lhes ganhei uma Taça da Itália [pelo Inter], mas eles são maravilhosos para mim. Agradeço-lhes o carinho desde que aqui cheguei".