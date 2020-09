Mourinho acredita que Zidane está feliz por Bale ter saído do Real Madrid

Ble reforçou o Tottenham nos últimos dias e deixou um Real Madrid onde não era opção regular para Zidane.

Gareth Bale reforçou o Tottenham nos últimos dias e José Mourinho acredita que Zidenide Zidane está feliz por se "ver livre" do galês. A verdade é que o avançado não era opção no Real Madrid, tinha estado envolto em algumas polémicas nos últimos tempos na capital espanhola e agora tem a oportunidade de voltar a jogar com frequência num clube onde brihou e saltou para a ribalta do futebol.

O treinador dos spurs diz estar satisfeito por receber Bale e acredita que o jogador também está agradado com a opção que tomou.

"Não falei com o Zidane, mas acho que ele está feliz por o Bale ter saído e eu estou feliz por ele estar aqui. Ele também está feliz por cá estar. Esperemos que no final da temporada todos estejamos felizes e que ele possa continuar connosco [está emprestado pelo Real Madrid]. Ele está muito feliz e isso é muito importante na vida e no futebol. Ainda assim, não vai ser já opção [jogo com o Shkendija na quinta-feira], vamos esperar mais um pouco. Mas da maneira como está a trabalhar, penso que quando estiver pronto vai mostrar todo o potencial que tem", disse Mourinho na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga Europa.

Bale, 31, anos jogou no Tottenham durante seis temporadas e depois assinou pelo Real Madrid, onde alinhou por sete anos. Agora, seguiu por empréstimo para Inglaterra para tentar voltar a ser opção frequente.