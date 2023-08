Mourinho aceita proposta da Arábia Saudita, mas não é para deixar a Roma

Fotografia: Reprodução/ AS Roma

Treinador português fará parte da Mahd Sports Academy, uma instituição que tem como objetivo recrutar e valorizar jovens jogadores na Arábia Saudita.

José Mourinho será um dos elementos a fazer parte da Mahd Sports Academy, uma instituição que tem o intuito de desenvolver as próximas gerações do futebol da Arábia Saudita. O treinador português ajudará a recrutar e a valorizar jovens jogadores do país.

A informação foi adiantada pela agência noticiosa SPA.

O príncipe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, ministro do Desporto da Arábia Saudita, preside esta organização, que será também composta pela embaixadora da Arábia Saudita nos EUA, a princesa Reema bint Bandar, o antigo futebolista Ioan Lupescu, Abdulaziz Ahmad Baeshen e Maha bint Ahmed Al-Juffali.