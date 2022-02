"Mourinho abordou-me, pediu-me desculpa e admitiu que estava errado"

Schweinsteiger, ao podcast do Manchester United, recordou um episódio "estranho" com Mourinho, no qual passou de elemento principal a dispensável. Técnico arrependeu-se...

Chegado a Old Trafford, em 2015, repleto de títulos pelo Bayern, Bastian Schweinsteiger era uma das figuras do Manchester United, mas no ano seguinte, com José Mourinho ao leme, o ex-médio viveu um autêntico pesadelo ao ser afastado dos trabalhos da equipa A... num dia particularmente especial.

"Foi tudo muito estranho. No dia do meu aniversário, cheguei ao balneário para preparar-me para treinar e disseram-se que tinha de sair e treinar com as reservas. Fiquei muito magoado. Depois falei com o José Mourinho e deu-me uma explicação estranha, relacionada com a lesão que eu tinha tido", principiou o antigo jogador, em entrevista a um podcast do emblema da Premier League.

Schweinsteiger assumiu ter sentido estranheza pela decisão do treinador, que "colocou em casa o meu profissionalismo", todavia decidiu dar uma prova de que ele estava intacto e, por isso, o português reconheceu, mais tarde, o erro.

"Tinha muito respeito por ele, mas não percebi porque me proibiu de trabalhar com a equipa principal. Colocou e causa o meu profissionalismo mas mostrei-o quando treinei com os miúdos e até sozinho. Depois, o Mourinho veio ter comigo, pediu-me desculpa e reconheceu que errou", prosseguiu o ex-médio.

Porém, já era demasiado tarde. "Foi uma boa atitude mas, nessa altura, já tinha perdido a vontade de estar no Manchester United. Não estava a 100 por cento no clube", completou Schweinsteiger, saído durante a época 2016/17, rumo aos EUA.

Na segunda temporada, e antes de ingressar no Chicago Fire, clube no qual viria a retirar-se dos relvados, Schweinsteiger realizou apenas quatro jogos pela formação principal do Manchester United. Na primeira, cumprira 31 jogos.