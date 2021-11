Mourinho aborda falta de opções e critica arbitragem: "Tenho de me proteger"

A Roma não vence há três jogos - dois para o campeonato - e Mourinho voltou a fazer críticas à arbitragem e à falta de opções no plantel.

José Mourinho voltou a criticar a arbitragem e a falar da falta de opções que tem no plantel - disse que a Roma tem um "plantel desequilibrado" e sem "dois jogadores para cada posição", depois da derrota (3-2) em casa do Veneza, para o campeonato italiano. O treinador português referiu que tinha de se "proteger", mas considerou que o penálti que deu origem ao 2-2 foi um lance "muito importante" no jogo.

"Criámos muitas oportunidades, chegámos muitas vezes perto da baliza, mas não conseguimos marcar, é frustrante. Fizemos mais de 20 remates. Como é possível criar tanto e depois não marcar. Sofremos o primeiro golo num lance de bola parada que tínhamos treinado no dia anterior; outro lance importante para a história do jogo foi o segundo golo do Veneza. Tenho de me proteger e não dizer nada... Digo apenas que foi um momento muito, muito importante da partida", atirou, em declarações à Sky Sports Italia.

"Não estou a criticar o meu clube, que trabalhou no nerão para reagir a situações inesperadas como perder o Spinazzola e o Dzeko. Não é uma época para pensar em coisas grandes, mas tenho de tentar aumentar o mais possível a minha motivação. Até que seja possível, devemos sempre apontar para o quarto lugar, mas há uma razão pela qual esta equipa foi sexta ou sétima nas épocas anteriores. Eu nunca disse que temos uma equipa que vale o quarto lugar", explicou, quando questionado sobre a possibilidade de terminar a época em quarto lugar, posição que dá acesso à Liga dos Campeões.