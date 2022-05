Mourinho, "a sorte de alguns treinadores" e um possível reforço: "Jogador fantástico"

Declarações do treinador português da Roma à Sky Sports.

Nemanja Matic está em final de contrato com o Manchester United e já é certa a saída do clube. O médio sérvio, que já brilhou ao serviço do Benfica, tem sido apontado à Roma. Questionado sobre o tema, José Mourinho optou por não abrir muito o jogo.

"Não gosto de falar de outros jogadores, não penso que seja bom para mim ou para o clube. Toda a gente conhece a minha relação com Matic, é um dos que tem a minha confiança. Ganhámos e lutámos juntos no United. É um jogador fantástico, mas esta é o tipo de resposta que não é boa nem para mim, nem para o jogador", afirmou, em declarações à Sky Sports.

"Nesta segunda metade da época, no mercado de inverno, fizemos pequenas mudanças na equipa. Mas não tenho a sorte de alguns treinadores, que podem comprar o que quiserem", atirou Mourinho sobre os reforços do clube italiano.

Sobre o futuro, o técnico comentou: "Está tudo muito tranquilo porque tenho mais dois anos de contrato. O clube não se dirigiu a mim para renovar, de modo a não me colocar numa situação de aceitação ou não aceitação. Está tudo tranquilo, estável e é assim que deve ser."