"Melhor momento da carreira? A conquista da Liga dos Campeões com o FC Porto"

José Mourinho comemora 20 anos de carreira e escolheu a vitória na Liga dos Campeões com o FC Porto, em 2004, como melhor momento na vida profissional até ao momento.

José Mourinho conta com várias grandes conquistas em quatro países diferentes e soma passagens por alguns dos melhores clubes do mundo, o que torna uma tarefa difícil escolher o melhor momento da carreira nestes 20 anos como treinador de futebol. Mas quando confrontado com essa pergunta, o técnico dos spurs escolheu a conquista da Liga dos Campeões com o FC Porto, em 2004.

"É difícil escolher, mas diria a a Liga dos Campeões com o FC Porto. A Champions é o elo dourado das competições de clubes. Tive a sorte de ganhar duas vezes e acho que ganhar com uma equipa portuguesa tem um sabor especial. É quase um legado histórico, desde 2004 que uma equipa portuguesa não ganha e não sabemos quando vamos voltar a conseguir. Se tivesse de escolher era essa final", atirou Mourinho em entrevista à SIC Notícias.