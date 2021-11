Médio do Inter quer jogar mais e a Roma é apontada como possível destino

A cumprir a quinta temporada no Inter, Matías Vecino termina contrato em junho e pode estar de saída. A Roma está interessada, dizem em Itália.

Matías Vecino, médio de 30 anos do Inter, está a ser apontado à Roma, pelo jornal Il Tiempo. O jogador não tem tido muitos minutos esta temporada e admitiu, em conferência de imprensa ao serviço da seleção do Uruguai, que não esperava estar a ter tantas dificuldades para ser opção regular e que terá de falar com os nerazzurri para resolver o problema, caso a situação não se altere.

Vecino tem contrato até junho de 2022, pelo que poderá começar a negociar com outro clube já em janeiro.

Denis Zakaria, médio do Borussia Monchengladbach, também tem sido um dos nomes associados à equipa orientada por José Mourinho.