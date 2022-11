Matic salva a Roma, mas não impede a pior série da temporada

Equipa de Mourinho salvou um ponto na receção ao Torino, graças a um golo de Matic.

A Roma atravessa o pior momento da temporada. A formação orientada por José Mourinho somou este domingo o terceiro jogo consecutivo sem vencer, todos eles para a Serie A, ao empatar em casa com o Torino, na jornada 15 da competição.

Depois do desaire na receção à Lázio, por um golo sem resposta, e do empate (1-1) em casa do Sassuolo, a Roma sofreu um golo de Linetty ao minuto 55 e só chegou ao empate no quarto minutos de descontos, após grande remate de Matic. Pouco antes, Belotti desperdiçou um penálti, ao rematar ao poste da baliza contrária. Isto numa altura em que Mourinho já tinha visto o vermelho.

Com este resultado, a Roma cai para o sétimo lugar da Serie A, fora do acesso às provas europeias, com 27 pontos, os mesmos da Atalanta, e a três do Inter, quarto colocado e no último posto que garante a Champions em 2023/24.