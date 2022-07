Matic com Mourinho para superar Lampard

Sérvio apresentou-se na Roma e abordou a mudança e as suas metas em conferência de Imprensa

Nemanja Matic vai trabalhar às ordens de José Mourinho pela terceira vez na carreira, depois de coincidirem no Chelsea e no Manchester United, e gracejou com as suas metas para esta nova etapa: superar o número de jogos de Frank Lampard sob orientação do técnico português.

O sérvio de 33 anos garantiu, em conferência de Imprensa após hoje se ter apresentado ao serviços nos italianos, que a escolha foi fácil: "Queria a Roma e queria voltar a trabalhar com o José Mourinho. Temos uma relação muito boa. No ano passado não falámos, mas ligou-me há uns meses e disse que me queria na Roma, o que foi um fator muito importante. Conhecemo-nos muito bem. Só o Lampard tem mais jogos com o Mourinho do que eu, mas quero ultrapassá-lo".

Matic, de 33 anos, assinou por uma temporada com uma segunda de opção. "Estive oito anos e meio na Premier League e poderia ter ficado, mas decidi que queria uma nova experiência. As negociações foram rápidas e nada tiveram a ver com a conquista da Conferece League, quando tomo uma decisão não volto atrás. A Roma e a Serie A são muito atrativas e vai ser um bom desafio. Vamos ver como as coisas correm, mas estou convencido que fiz a escolha correta."

Já o diretor desportivo Tiago Pinto mostrou-se orgulhoso pela transferência, referindo que o currículo de Matic fala por si e que se trata de um jogador que "dispensa apresentações".