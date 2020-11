"Mantenho contacto com Mourinho, é um amigo. Guardiola? Nada de nada"

Declarações de Cesc Fàbregas sobre os dois treinadores com grande impacto em Espanha.

Ao longo dos últimos 15 anos, Cesc Fàbregas teve a sorte - e o mérito - de integrar algumas das melhores equipas do século XXI: figura de proa na Espanha que conquistou dois Europeus e um Mundial, deixou a sua marca no Arsenal de Wenger, no Barcelona de Guardiola e Tito Vilanova e no Chelsea de José Mourinho.

Agora encontra-se ao serviço do Mónaco, na Liga francesa e, em entrevista ao programa "Tot Costa", da Radio Catalunya, falou sobre a relação contrastante que tem com o técnico português, atualmente no Tottenham, e o catalão que orienta o Manchester City. As palavras causaram impacto.

"Guardiola? Não mantenho nenhuma relação com ele, nada de nada. Não sei se a deceção é mútua", atirou Fàbregas, que se refere a Mourinho como "um amigo":

"Não me senti um anti-herói por ter ido para o Chelsea de Mourinho [em 2014/15]. Tinha de pensar em mim e gostei do projeto. Mantemos o contacto e até o considero um amigo", afiançou o médio espanhol, de 33 anos.

Sobre o ex-companheiro de equipa e amigo Lionel Messi, Cesc mostrou-se aliviado com a permanência do astro argentino no Barça, clube do qual é adepto assumido:

"Não sei o que vai fazer no ano que vem, mas, como 'culé', tenho de agradecer-lhe por ter ficado no Barça", rematou Fàbregas.