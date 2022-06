Manchester United e Arsenal querem Abraham, mas Mourinho veta saída

Goleador da Roma tem vários interessados, com Manchester United e Arsenal à cabeça, mas o treinador português não quer perdeu o seu abono de família. Apenas por uma verba a rondar os 80 milhões de euros é que os giallorossi abrem via de diálogo, sendo que o Chelsea, anterior clube, pode acionar opção de recompra até junho de 2023.

Contratado por 40 milhões de euros ao Chelsea, Abraham foi aposta ganha da Roma. O avançado inglês esteve mortífero, protagonizou a melhor época da carreira a nível sénior com 27 golos marcados e, agora, o regresso a Inglaterra é apontado como possibilidade.

De acordo com a Imprensa britânica, Manchester United e Arsenal ponderam apresentar propostas por Abraham, mas do outro lado, José Mourinho não está disposto a perder o melhor marcador da equipa, pelo que não será fácil apresentar argumentos ao clube italiano, nem ao jogador.

Com uma cláusula de recompra, que pode ser acionada pelo Chelsea em junho de 2023, os londrinos dificilmente vão deixar Abraham juntar-se a um rival direto na próxima época, pois a fasquia é elevada. Por outro lado, a Roma só está recetiva a negociar por um valor a rondar os 80 milhões de euros.

No caso do United, o fim de ligação de Cavani ao clube dita a procura por outro avançado e o internacional inglês encaixa-se no perfil traçado pelo novo treinador Erik ten Hag. Do lado do Arsenal, que surge ativo no defeso e já assegurou a contratação de Fábio Vieira ao FC Porto, o investimento em Abraham só acontecerá se as negociações com Gabriel Jesus falharem. O avançado do Manchester City é o alvo prioritário pela formação de Mikel Arteta, que já avançou com uma proposta de 58 milhões de euros pelo internacional brasileiro, em vias de perder espaço no plantel do campeão inglês, face às contratações de Haaland e Julián Álvarez.

À intransigência da Roma e de José Mourinho, a eventual transferência de Abraham torna-se ainda mais complicada, tendo em conta a vontade do jogador. Grato ao treinador português, como manifestou diversas vezes publicamente com elogios, o goleador, que contribuiu para a conquista da Conference League (foi o segundo melhor marcador da prova com nove golos), não planeia deixar o emblema romano a breve prazo. O avançado está feliz com a vida em Itália e o vínculo contratual só expira em 2026.