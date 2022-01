Mais elogios de Mourinho para Sérgio Oliveira: "É diferente dos outros"

Declarações do treinador da Roma após o triunfo por 4-2 em casa do Empoli.

A Roma venceu por 4-2 em casa do Empoli, em jogo da ronda 23 da Serie A, num jogo onde Sérgio Oliveira voltou a marcar, depois de o ter feito no encontro de estreia. Após o duelo, Mourinho voltou a deixar elogios ao médio internacional português.

"Ele é diferente dos outros. Conheço-o perfeitamente, sabia que ele faria a diferença em termos de decisões, sem ser um fenómeno em termos técnicos. Ele tem personalidade, sabe ditar os tempos, tem experiência adquirida num grande clube como o FC Porto. Precisávamos deste tipo de mentalidade", afirmou Mourinho.

No Estádio Carlo Castellani, os "giallorossi" resolveram o desafio nos primeiros 45 minutos, graças aos golos do médio emprestado pelo FC Porto, aos 35, já depois do inglês Tammy Abraham ter bisado, aos 24 e 33, o primeiro assistido pelo português.

Nicolo Zaniolo colocou, praticamente, um ponto final nas aspirações dos anfitriões, que, apesar do 12.º lugar que ocupam, com 29 pontos, já não sabem o que é vencer há seis jogos.

Contudo, no segundo tempo, a equipa romana "adormeceu" e permitiu ao Empoli colocar alguma incerteza no resultado, com golos de Pinamonti (55) e Bajrami (75).

A equipa comandada pelo técnico luso, que além de Sérgio Oliveira, lançou de início o compatriota Rui Patrício, é sexta colocada, com 38 pontos, mais dois do que os perseguidores Fiorentina (sétima) e Lazio (oitava), ambas com 36, sendo que o conjunto "viola" tem um desafio por disputar.