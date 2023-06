"Li essa afirmação do Mourinho. É pessoal, esteve pouco tempo no clube..."

Lucas Moura comenta afirmação de José Mourinho sobre o Tottenham que deu muito que falar.

José Mourinho afirmou recentemente que não ficou com uma ligação forte ao Tottenham e essas palavras do agora treinador da Roma foram comentadas por Lucas Moura, jogador brasileiro que vai deixar o clube londrino no final desta temporada.

"Li essa afirmação do Mourinho. É algo muito pessoal. Ele esteve pouco tempo no clube e foi o único no qual não conquistou nenhum título. Não sei qual era a relação dele com os adeptos, com a direção... É algo pessoal", afirmou o internacional brasileiro numa entrevista ao jornal espanhol As.

"Para mim foi uma etapa muito especial e que vou guardar com grande carinho. Por tudo o que vivi no clube, por jogar na Premier com grandes jogadores, por ajudar a equipa em momentos importantes. Quero conquistar algum título e isso faltou na minha etapa no Tottenham. Mas guardo o carinho do clube", declarou.

Sobre o futuro, apontou: "O meu pensamento agora é aproveitar as férias, aproveitar o meu país, a minha família e amigos, descansar, aproveitar esse tempo e depois preparar-me para a próxima temporada. Não há nada definido. Tenho algumas ofertas de vários clubes e vou esperar, analisar com calma o que aparecer e depois tomar a decisão com a minha família. Não tenho preferência."