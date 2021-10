Lamela: "Mourinho tentou fazer o melhor pelo Tottenham, trabalhou muito"

Lamela foi treinador por José Mourinho no Tottenham e garante que o Special One trabalhou muito para que o clube tivesse sucesso.

Em entrevista ao The Times, Erik Lamela, atualmente no Sevilha, lembrou a convivência com José Mourinho no Tottenham e adiantou que o treinador português trabalhou muito para o bem do clube londrino.

"O Mourinho é um treinador fantástico, com uma mentalidade fantástica. Ele tentou fazer o melhor pelo clube, sei que trabalhou muito pelo Tottenham. Também era uma grande pessoa e gostei do tempo que passei com ele", começou por dizer.

"Quando os treinadores saem, sentes-te mal, porque a sensação é que a equipa não está a jogar bem. É claro que todos temos responsabilidade, mas esses momentos não sabem bem", acrescentou o argentino.

Mourinho foi despedido do Tottenham em abril.