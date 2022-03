Khedira lembra o Real de Mourinho: "Os egos venceram o espírito do balneário"

Médio alemão foi treinado pelo português entre 2010 e 2013

Entre 2010 e 2013, José Mourinho treinou o Real Madrid, numa fase marcada por polémica, por uma relação nem sempre fácil com a imprensa espanhola e pela rivalidade com o Barcelona de Guardiola. Khedira, antigo médio dos merengues, recordou esses tempos.

"Como madridista, posso dizer que a equipa de Barcelona de 2010 foi uma das melhores equipas da história. Xavi, Iniesta e Busquets nunca perdiam a bola. Não se podia ter a bola, mas era preciso encontrar soluções, tínhamos de antecipar. Se recuperássemos a bola, eles não estariam organizados, por isso atacávamos imediatamente. Disfrutei muito da rivalidade com o Barcelona", afirmou o alemão, em entrevista à ESPN.

Sobre os últimos tempos de Mourinho no Bernabéu e uma reta final de polémicas, especialmente fora do campo, Khedira destacou a autêntica guerra de egos que o clube vivia.

"No final, digamos que havia demasiados egos no balneário. Os egos venceram o espírito do balneário e o mesmo balneário perdeu-se. Talvez tenha sido normal após dois anos tão intensos. Falámos sobre vencer clássicos, a Copa do Rei, a Liga, com golos e recorde de pontos. Os jogadores cansaram-se disso. Na terceira época fomos eliminados contra Dortmund e ficámos em segundo ou terceiro lugar. As pessoas estavam cansadas da liderança de Mourinho", explicou.