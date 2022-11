José Mourinho viu a Roma ser tramada por um ex-jogador do FC Porto

Felipe Anderson marcou o golo que decidiu o dérbi da ronda 13 da Serie A.

A Roma foi este domingo derrotada em casa pela Lázio, no dérbi da ronda 13 do campeonato italiano. A equipa de Mourinho viu assim quebrada uma série de três vitórias seguidas, entre todas as provas.

O único golo do encontro foi apontado por Felipe Anderson, ex-jogador do FC Porto, na altura emprestado pelo West Ham, ao minuto 29.

A Roma, que teve Rui Patrício na baliza, foi ultrapassada pela Lázio, que está agora no terceiro lugar, com 27 pontos, contra 25 do opositor deste domingo, que é quinto. Lidera o Nápoles, com 35 totalizados, seguindo-se o Milan (29).