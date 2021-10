Mourinho sobre o Newcastle: "Tenho uma pequena ligação emocional, nada mais"

Nome do português já foi associado ao lugar que é atualmente ocupado por Steve Bruce

Depois da compra, o Newcastle tem sido alvo de muita especulação, particularmente no que ao substituto anunciado de Steve Bruce diz respeito. Mourinho já foi falado para o lugar, mas o Special One recusou comentar a possibilidade.

"Não tenho nada a dizer, absolutamente nada a dizer. A única coisa que posso dizer é que durante muitos, muitos anos trabalhei com uma das figuras mais importantes do Newcastle, sir Bobby Robson, e por causa disso, tenho uma pequena ligação emocional com a cidade e com os seus adeptos, mas nada mais do que isso", afirmou, em conferência de imprensa.

Recorde-se que, em Inglaterra, José Mourinho já treinou Chelsea, Manchester United e Tottenham.