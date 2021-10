José Mourinho sobre a goleada: "A culpa é só minha, porque decidi jogar com esta equipa"

A derrota em solo norueguês, a contar para a terceira jornada do Grupo C da nova competição da UEFA, é uma das piores da carreira do técnico português, a par do 5-0 sofrido ao comando do Real Madrid contra o Barcelona, em 2010.

O treinador português José Mourinho assumiu a culpa pela goleada sofrida na Liga Conferência Europa, diante do Bodo/Glimt (6-1), e disse que "não vão perguntar mais por que jogam sempre os mesmos" na Roma.

Apesar de ter apostado em jogadores pouco utilizados, este pesado desaire "deixará marcas", segundo Mourinho, defendendo que a sua "equipa de 12/13 jogadores é uma coisa" diferente, pelo que a "única parte positiva de hoje é que ninguém irá perguntar o porquê de jogarem sempre os mesmos".

"A culpa é só minha, porque decidi jogar com esta equipa. Num campo sintético e com estas condições, decidi deixar muitos a descansar. Perdemos contra uma equipa que tem mais qualidade do que a nossa que iniciou o jogo", começou por dizer Mourinho, após a sua primeira derrota com seis golos sofridos.

O português explicou que teve "uma boa e dupla intenção, ao dar a oportunidade de jogar a atletas que trabalham muito e jogam pouco e, por outro lado, dar a outros que estão praticamente o tempo todo no banco".

Atuar com as suas escolhas habituais é um cenário que "se pudesse, faria". Contudo, considera que é um "grande risco fazê-lo".

"Acho que é um grande risco [utilizar sempre os mesmos]. Existe uma grande diferença na qualidade entre um grupo de jogadores e outro. Hoje, decidi fazer estas mudanças, apesar de conhecer os limites de alguns dos nossos jogadores, mas esperava uma resposta melhor", confessou.

No relvado sintético, em Bodo, na Noruega, Erik Botheim (8 e 52 minutos), Patrick Berg (20), Ola Solbakken (71 e 80), Amahl Pellegrino (78) marcaram para os anfitriões, enquanto Carles Pérez marcou, aos 28 minutos, o único tento dos romanos.