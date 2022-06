No âmbito do troféu Joan Gamper, a Roma é a equipa convidada do conjunto catalão

José Mourinho vai regressar a Camp Nou, casa do Barcelona, onde foi treinador adjunto e realizou mais tarde vários encontros na qualidade de timoneiro do Real Madrid e Inter.

No âmbito do troféu Joan Gamper, a Roma é a equipa convidada do conjunto catalão. O duelo está agendado para o dia 6 de agosto. Refira-se que em 2015, os italianos foram derrotados por 3-0.