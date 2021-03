José Mourinho questionado sobre o VAR: "Às vezes é contra nós, outras..."

José Mourinho, treinador do Tottenham

Declarações do treinador do Tottenham após o triunfo frente ao Fulham.

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, venceu esta quinta-feira em casa do Fulam, por 1-0, em jogo antecipado da ronda 33 da Premier Leage. A tarefa não foi fácil para os spurs, que venceram com um golo de Dele Alli. A equipa criou mais três boas ocasiões, queixando-se ainda de um penálti sobre Kane que não foi assinalado.

Na segunda parte, porém, Mourinho viu a equipa com problemas e o empate do Fulham só não aconteceu devido ao guardião Lloris e a um golo anulado após ação do VAR.

"Vitória importante. Precisamos de pontos e mostrámos que queríamos ganhar. A segunda parte foi dura, mas com as substituições que fizemos adicionámos energia fresca e tivemos as melhores ocasiões na parte final", comentou José Mourinho, afirmando sobre o VAR: "Temos que respeitar. Às vezes é contra nós e às vezes é a favor."