José Mourinho: "Queremos jogar à bola, como fizemos nas outras partidas contra eles..."

José Mourinho desvaloriza incidente na Noruega e diz que só quer jogar à bola

José Mourinho afirmou que a Roma só quer "jogar à bola" frente ao Bodo/Glimt, na segunda mão dos quartos de final da Conference League, depois das tensões que marcaram o jogo na Noruega.

"Queremos jogar à bola, como fizemos nas outras partidas contra eles, inclusive a que perdemos por 6-1 [em outubro, na fase de grupos]. Espero um jogo de futebol e estou convencido de que vamos ser melhores do que eles", disse o técnico português durante a conferência de imprensa dada na véspera do jogo.

O Comité Disciplinar da UEFA suspendeu provisoriamente o treinador do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, e o treinador de guarda-redes da Roma, o português Nuno Santos, após uma discussão entre os dois no corredor dos balneários no final do jogo da primeira mão.

Após este incidente, o capitão italiano Lorenzo Pellegrini prometeu perante as câmaras uma "batalha" no jogo da segunda mão e qualificou o incidente como "um insulto à competição, mas acima de tudo um insulto à Roma".

Por seu lado, o Bodo/Glimt acusou a Roma de "distorcer a realidade" em relação ao incidente, garantindo que o seu treinador é que foi "vítima dos factos".

No entanto, Mourinho tentou apaziguar as tensões ao afirmar que se tratou de "episódio isolado, embora lamentável", ressalvando que nada de anormal se passou dentro das quatro linhas, quer no último jogo quer nos dois anteriores disputados entre as duas equipas na fase de grupos.

A Roma perdeu por 2-1 na Noruega, frente ao Bodo/Glimt, e vai procurar dar a volta à eliminatória na quinta-feira, no estádio Olímpico da capital italiana, na segunda mão dos quartos de final.