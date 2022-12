José Mourinho quer ter plenos poderes na construção do plantel da Roma

Técnico joga com o interesse das federações de Portugal e do Brasil para levar a água ao seu moinho nas conversações com os donos da Roma. "Lo Speciale" tem contrato válido até 2024, mas a Imprensa transalpina avança que pode forçar a saída no final da presente temporada caso não veja um reforço da ambição no emblema giallorosso.

Figura do mercado desde o final do Mundial"2022, José Mourinho continua a ver o seu futuro na Roma, mas exige algumas mudanças para cumprir um contrato que é válido até ao final da época 2023/2024. De acordo com os jornais "Il Tempo" e "La Stampa", o treinador português tem mantido conversas constantes com os irmãos Friedkin, proprietários do emblema da capital, com vista à próxima época e tem jogado com o interesse das federações de Portugal e do Brasil nos seus serviços para exigir mudanças na estrutura de futebol dos giallorossi.

Uma das principais exigências de Mourinho passa por ter plenos poderes na construção do plantel da Roma para 2023/2024. De acordo com as mesmas publicações, a posição do treinador português será fortalecida caso consiga comandar a sua equipa a um dos quatro primeiros lugares da Serie A, garantindo, consequentemente, o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões. Os milhões provenientes da principal competição europeia de clubes são considerados fulcrais para o forte ataque ao mercado desejado por "Lo Speciale", pois a Roma está apertada pelo Fair-Play financeiro da UEFA.

Caso os giallorossi falhem o objetivo supracitado, a Direção será obrigada a uma maior contenção na busca por reforços e a relação com o treinador português pode ficar fragilizada, pois este entende que esse cenário seria um retrocesso em relação aos seus planos de aproximar a Roma dos principais clubes de Itália e dos títulos.

Um eventual divórcio entre as partes no próximo verão abriria caminho a um eventual ataque mais forte por parte da FPF e da CBF, pois Mou não está aberto à possibilidade de acumular funções.