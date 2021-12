José Mourinho otimista na Roma: "Acredito que o futuro deste clube vai ser brilhante"

Treinador português deixou uma mensagem de Natal nas redes sociais do clube.

José Mourinho deixou uma mensagem de Natal para os adeptos nas redes sociais da Roma. Com um tom otimista para o futuro do clube, o treinador português agradeceu o apoio recebido no início do trabalho e garantiu que sua natureza vencedora continua a pulsar nele.

"Para mim é um orgulho e uma honra trabalhar na Roma. Obrigado por tudo, em meu nome e em nome dos jogadores. O vosso apoio tem sido sempre fantástico, seja em casa ou fora de casa. Por estas e outras, acredito que o futuro deste clube vai ser brilhante. Obviamente sonho em vencer, porque está na minha natureza, na minha história", afirmou.

Numa parte mais voltada para o espírito de Natal, Mourinho deixou também uma reflexão.

"Nesta altura do ano devemos sempre encontrar ainda um pouco mais espaço dentro de nós para pensar mais no mundo, no nosso vizinho, mas sobretudo na nossa família romana e nos nossos fantásticos adeptos. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, percebi logo que clube e adeptos são um, agora meus amigos do coração", disse Mourinho.

"Quando cheguei a Roma, as coisas ficaram imediatamente muito claras. Tempo não é um conceito vazio, mas uma palavra que significa muito. Para trabalhar e saber lidar com o tempo é preciso empatia, porque sem empatia e alguma paciência o tempo voa e nada se constrói. E garanto que aqui empatia não falta, aliás, cresce a cada dia e torna-se cada vez mais sólida", acrescentou.

Confira baixo o vídeo completo: