José Mourinho: "Os jogadores perceberam que o meu foco não estava aqui"

Treinador do Tottenham apresentou algumas justificações para a derrota em Munique, por 3-1, na última jornada da fase de grupos da Champions.

Estreias: "Alguns jogadores estrearam-se comigo, como o Foyth. É informação para recolher. O que acontece é que jogámos tão bem no último jogo, com um 5-0, que me permitiu vir aqui arriscar. Mas estou satisfeito com as decisões que tomei e espero que os adeptos as compreendam. Internamente nós percebemo-la. Obviamente preferia um resultado, melhor, como o 3-2, caso o Son tivesse marcado na parte final. Mas retive muita informação. É informação que habitualmente recolhemos na pré-época. Mas eu acabei de chegar".

Conjunto: "Não fomos uma equipa. Não fomos um puzzle".

Sorteio: "Olho para as equipas que acabaram em segundo lugar e penso que as que acabaram em primeiro não vão querer jogar contra nós. Somos uma das equipas mais fortes do segundo grupo. Somos um país que vai entrar num período louco que vai deixar marcas nos jogadores e nas suas condições físicas. Mas lá para fevereiro acho que os meus jogadores vão estar melhor e acho que nós vamos estar mais preparados. Neste jogo não se tratou de estarmos ou não preparados. Tratou-se de dar maior ênfase aos jogadores que foram poupados do que aos que jogaram. Eu tentei que eles não percebessem isso, mas eles são espertos e perceberam que o meu foco não estava neste jogo, mas já no próximo".