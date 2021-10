José Mourinho, o Newcastle e uma garantia sobre o futuro

Treinador português voltou a ser questionado sobre o interesse do Newcastle.

Depois da saída de Steve Bruce do comando técnico do Newcastle, vários têm sido os treinadores apontados à liderança do clube inglês, que tem agora novos donos. Entre eles surgiu José Mourinho, que na quarta-feira deixou uma garantia relativamente ao tema.

"Newcastle? Decidi ficar. Não vou. Assinei por três anos com a Roma e não vou abandonar os meus jogadores por nada", atirou o técnico português, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com os noruegueses do Bodo Glimt, a contar para a Conference League.