José Mourinho: "O Inter é mais forte em condições normais, em condições anormais..."

José Mourinho, treinador da Roma, recusou-se a responder às perguntas após derrota com o Inter de Milão

Assim como aconteceu antes do jogo, quando optou por não conceder a conferência de antevisão, José Mourinho, não quis este sábado falar aos jornalistas após a derrota da Roma com o Inter, por 3-0.

Na entrevista-rápida após o jogo, o treinador português afirmou que não responderia. "Peço desculpas a si (à jornalista) e a todos espetadores que estão em casa, mas não quero responder às perguntas", afirmou.

De acordo com o jornal Corriero dello Sport, Moutinho mostrou-se "visivelmente nervoso". Ele ainda chegou a responder a uma única pergunta na saída do relvado a um outro jornalista. "O Inter é mais forte do que nós em condições normais. Em condições anormais é muito mais forte...", afirmou.

"Hoje, entre covid-19, lesões e suspensões, tivemos muito limitados. Não tínhamos potencial ofensivo. Teria sido muito importante marcar nas duas ou três oportunidades que tivemos, sabendo que dificilmente haveria mais. Tivemos três e não marcámos", acrescentou.