José Mourinho: a Roma como o FC Porto e sexta final europeia

Esta é a segunda vez na carreira que o técnico português, de 60 anos, vai disputar finais europeias em épocas consecutivas, depois de o ter feito pela primeira vez em 2002/03 e 2003/04, então ao serviço do FC Porto.

José Mourinho vai disputar a sexta final europeia de clubes da carreira, a segunda consecutiva pela Roma, após os italianos garantirem a presença no jogo decisivo da Liga Europa, eliminando o Bayer Leverkusen.

Depois da vitória por 1-0 na primeira mão da meia-final disputada em Itália, a Roma, que conta com o guarda-redes português Rui Patrício, garantiu a presença na final depois de hoje ter empatado a zero com os alemães, em Leverkusen.

Um ano depois de levar a equipa romana à vitória na primeira edição da Conference League, José Mourinho vai disputar agora o jogo decisivo da Liga Europa, na sexta final europeia de clubes como treinador principal, tendo vencido as cinco anteriores.

Em 2002/03, Mourinho chegou à primeira final e conduziu o FC Porto à decisão da então Taça UEFA, num jogo em que os dragões venceram os escoceses do Celtic (3-2 após prolongamento), com Derlei a marcar o golo decisivo.

No ano seguinte, em 2003/04, o treinador natural de Setúbal levou o FC Porto a nova final, desta vez na Liga dos Campeões, com os "azuis e brancos" a baterem os franceses do Mónaco por um incontestável 3-0.

Mourinho regressou a uma final de uma competição europeia em 2009/10, então ao serviço dos italianos do Inter, e voltou a levantar o troféu, depois de vencer os alemães do Bayern Munique por 2-0, com dois golos de Diego Milito.

A final seguinte foi em 2016/17, na Liga Europa (antiga Taça UEFA), ao serviço dos ingleses do Manchester United, com a equipa orientada pelo técnico luso a derrotar o Ajax por 2-0.

Na época passada, 2021/22, já ao serviço da Roma, Mourinho chegou à sua quinta final e venceu outra equipa neerlandesa, no caso o Feyenoord, por 1-0, conduzindo a equipa da capital italiana ao segundo troféu europeu da sua história, depois do triunfo na Taça das Cidades com Feiras de 1960/61.

Com esta conquista, Mourinho chegou à lista restrita de técnicos que triunfaram em três diferentes competições da UEFA, juntando-se ao italiano Giovanni Trapattoni e ao alemão Udo Lattek.

O luso conseguiu ainda ser o primeiro a vencer competições europeias ao serviço de quatro clubes diferentes, num currículo que conta com um total de 26 títulos conquistados pelos diferentes clubes que representou.

Mourinho esteve ainda em três Supertaças europeias, em 2003 pelo FC Porto, em 2013 pelo Chelsea, e em 2017 pelo Manchester United, mas nunca conseguiu levantar o troféu.

Na final da Liga Europa, que se vai disputar em Budapeste, Hungria, no dia 31 de maio, Mourinho vai tentar conquistar o segundo troféu europeu seguido ao serviço da Roma, o seu sexto no total, de modo a manter o registo 100% vitorioso em finais de competições europeias.