Mourinho: "Não tenho o direito de pedir mais nada. Trabalhamos com o que temos"

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, na conferência de antevisão à receção à equipa da Fiorentina, às 19h45 deste domingo.

Preparação: "As vitórias ajudam-nos a recuperar. Quando se vence, o cansaço não é a mesma coisa do que com uma derrota. Sem lesões... Estamos bem e estamos preparados. Jogámos há 48 horas, mas o futebol de hoje é assim, é jogado a cada três dias e temos um plantel que pode ajudar nos momentos de dificuldade. É o início da temporada e precisamos de jogar. Não farei muitas mudanças para a partida contra a Fiorentina. Temos quatro jogos seguidos, amanhã é o segundo. Não devemos pensar no cansaço, mas sim na evolução da equipa".

Adeptos: "Os adeptos podem ajudar, mas também jogar. É uma forma diferente de ir ao estádio. Às vezes estão lá para ajudar, outras vezes estão para jogar. Espero que estejam no Olímpico para jogar. A paixão é grande. Joguei em Roma como adversário e entendi essa paixão. Se fizermos a fórmula da paixão mais os adeptos, eles vão jogar connosco. E será muito difícil para uma boa equipa como a Fiorentina".

Mercado: "Agora o meu trabalho é trabalhar com todos os jogadores que temos no plantel. Temos tempo para fazer algo mais: se não for feito agora, será em janeiro ou no próximo verão. Gostaria que fosse a última vez que falasse sobre o mercado comigo. Estou muito feliz com o esforço da Roma e como o clube está vivo no projeto. Não tenho o direito de pedir mais nada. Trabalhamos com o que temos e com a sensação que gosto de ter: jogar sempre para ganhar, mesmo contra equipas que têm mais potencial do que nós".