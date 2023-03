José Mourinho: "Não sou invejoso, mas quando vi as substituições do Bayern deu-me inveja"

A Roma venceu por 2-0 a Real Sociedad e o técnico explicou questões estratégicas e falou da falta de avançados

José Mourinho, treinador da Roma, analisou o triunfo sobre a Real Sociedad na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa e na análise à partida e ao comentar as substituições, recordou o jogo do Bayern contra o PSG para expor as dificuldades que enfrenta.

"A Real Sociedad tinha a bola e criava problemas. Vencemos com mérito. Não posso pedir mais. É preciso ter uma mentalidade forte quando não se tem tanta bola. Controlámos o jogo às vezes mesmo sem bola. Todos trabalharam muito do ponto de vista defensivo, até o Dybala. Stephan [El Shaarawy] é um jogador que marca golos, tinha pernas frescas, gasolina, chegou e marcou um golo com uma ação importante que tínhamos preparado", começou por dizer.

Sobre o calendário, afirmou: "Agora temos uma semana perigosa, jogamos com a Real Sociedad e depois com a Lazio, para mim jogar contra eles é como jogar contra o Milan ou a Juventus, mas nesta cidade não pensam assim."

A finalizar, a mencionada comparação com o banco do Bayern contra o PSG: "Se mudo o Dybala... só tínhamos um avançado no banco. Não sou invejoso, mas ontem quando vi o Bayern e faz três mudanças e os jogadores que entram são Mané, Sané e Gnabry, deu-me um bocado de inveja."

