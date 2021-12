José Mourinho: "Não senti o sismo em Bérgamo, provavelmente fomos nós..."

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, após a vitória este sábado em visita ao Atalanta (4-1), em jogo da 18.ª jornada da Série A do campeonato italiano.

Melhor Roma da temporada: "Acho que sim, mostrou um espírito fantástico. Sabíamos que não poderíamos ter o controlo total da partida contra a Atalanta, uma equipa muito forte. O árbitro esteve muito bem neste tipo de jogos onde há agressividade, há duelos individuais. Não sentiu qualquer pressão"

Adversário: "A Atalanta é uma equipa que corre muitos riscos na saída para o ataque e nós fomos bons a interpretar isao. O Karsdorp acabou de rastos, sabia que não temos quem o substitua e continuou no jogo."

Sismo [Bérgamo foi o epicentro de um sismo este sábado]: "Uma coisa é melhorar a equipa, uma coisa é fazer mudanças forçadas. Temos que recuperar os lesionados, mas este jogo mostrou mentalidade e os jogadores têm de ter isso presente em todos os momentos. Não estou a falar do jogo com o Inter, porque eles estão num outro patamar, mas para somar pontos contra a Atalanta também é preciso caráter e nós mostramos isso. Brinquei com eles antes do jogo... Não senti o sismo em Bérgamo, provavelmente fomos nós..."

Abraham [bisou no jogo]: "Ele pode chegar a 20 golos por temporada, fez isso em Inglaterra. Não conseguimos dominar todos os jogos e ele veio de uma liga onde a sua equipa era sempre superior. Aqui, para jogar, o avançado não deve apenas marcar, também fazer mais. Não estou preocupado se ele vai fazer mais ou menos golos, mas com certeza que vai marcar mais."