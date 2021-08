José Mourinho: "Não digo isto porque é a minha casa e porque é Portugal"

Fotografia: AS Roma

Técnico da Roma, em entrevista aos meios do clube italiano, salientou a utilidade de parte da pré-temporada realizada no Algarve para a união giallorrossi e manifestou imenso agrado pela sinergia criada antes do começo da nova época

Estágio em Portugal: "[O estágio em] Portugal foi certamente a chave. Não digo isto porque é a minha casa e porque é Portugal, mas porque a equipa esteve efetivamente junta 24 horas por dia durante duas semanas. Ajudou-me muito a compreender. Penso que todos deixámos Portugal como uma equipa melhor, tanto táctica como tecnicamente, mas, acima de tudo, crescemos como um grupo. Isso é fundamental porque aqui somos uma família. (...) Temos de continuar a sentir o que acredito que sentimos neste momento: esta é uma equipa bem unida".

Primeiros 40 dias no clube: "Temos estado a trabalhar tanto. Estou muito satisfeito. Todos temos trabalhado tão arduamente nas últimas semanas, mas é um prazer quando temos tantas pessoas que querem trabalhar arduamente, melhorar e estão motivadas a fazer bem. Não estou a falar apenas dos jogadores, mas de todas as pessoas que estiveram envolvidas na nossa pré-época."