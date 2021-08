"José Mourinho não aceita muito bem as derrotas"

José Mourinho motivou diversas perguntas a Ricardo Carvalho

"Tive sempre a impressão de que ele achava que eu podia fazer melhor", afirmou Ricardo Carvalho, numa entrevista publicada na FourFourTwo e na qual responde a perguntas feitas pelos leitores. Os anos em que o antigo internacional português foi treinado por José Mourinho, designadamente no FC Porto e Chelsea, dominaram várias das questões.

"Lembro-me que depois do jogo Panathinaikos [em 2003, pelo FC Porto, na Taça UEFA], ele veio ter comigo no autocarro e disse-me que tinha sido a minha melhor partida. A mesma coisa aconteceu após a final contra o Celtic, na final. Fê-lo depois de termos vencido o Manchester United por 2-1 [em 2004, na Liga dos Campeões] também, puxando-me para o lado num treinos para me dizer que eu tinha sido o homem do jogo", afirmou o antigo defesa.

"Trabalhei com José Mourinho durante bastante tempo e em várias ocasiões. Foi um prazer trabalhar com ele durante tanto tempo, porque ele melhorou o meu jogo ao longo dos anos. Ele quer sempre que as suas equipas joguem melhor do que no jogo anterior. Ele não aceita muito bem as derrotas, e sabíamos como era difícil para ele conviver com uma derrota. Sentia-se isso durante a semana. Por isso fizemos tudo o que pudemos para alcançar bons resultados, uma vez que seria mais fácil lidar com ele! Mas isso é normal. Os jogadores também queremos ganhar todos os jogos. Se perdermos, a nossa própria rotina é afectada por isso", acrescentou.